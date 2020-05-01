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Siverek’te bir mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Eğriçay Mahallesi’nde bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine, mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.İlçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan bin 800 nüfuslu Eğriçay Mahallesi’ne bir süre önce İstanbul’dan geldiği öğrenilen bir kişide koron virüs çıkması üzerine, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Eğriçay Mahallesi’nde bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine, mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan bin 800 nüfuslu Eğriçay Mahallesi’ne bir süre önce İstanbul’dan geldiği öğrenilen bir kişide koron virüs çıkması üzerine, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan vatandaş da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

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Levent Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
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Sueda Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
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