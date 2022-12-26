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Siverek’te çalınan hayvanlar Diyarbakır’da bulundu

26.12.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çalınan 51 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulundu.

Siverek’te çalınan hayvanlar Diyarbakır’da bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde yaşandı. İlçede hayvancılık yapan M.İ. isimli şahsa ait 51 adet küçükbaş hayvan çalındı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, hayvanların M.E. ve S.A. isimli şahıslar tarafından çalındığını tespit etti.

Yapılan takipte şüphelilerin çalıntı hayvanları bir kamyonetle Diyarbakır’ın Çınar ilçesine götürdükleri belirlendi. Jandarma tarafından tespit edilen adreste yapılan aramada çalıntı hayvanlar ele geçirilerek şüpheli iki şahıs yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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