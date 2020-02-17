YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Siverek’te engellileri sevindiren yardım

Siverek’te engellileri sevindiren yardım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 400 engelliye bot yardımı yapıldı.Son günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan kar ve soğuk havalar nedeniyle, engellilere destek olmak isteyen Siverekli iş insanı Sefer Ekiner, ilçede yaşayan 400 engelli için kışlık bot yolladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 400 engelliye bot yardımı yapıldı.
Son günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan kar ve soğuk havalar nedeniyle, engellilere destek olmak isteyen Siverekli iş insanı Sefer Ekiner, ilçede yaşayan 400 engelli için kışlık bot yolladı. Botlar Siverek Engelliler Derneği aracılığıyla sahiplerine ulaştırıldı. Dağıtımlarla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Feridun Şenateş, "Son günlerde bölgemiz ve ilçemizde soğuk ve kar yağışı hakim oldu, bizde engellilerimize yönelik ne yapabiliriz düşüncesiyle, İstanbul’da yaşayan aslen Siverekli olan iş insanımız Sefer Ekiner beye ulaştık, sağ olsun kendisi bu soğukta engellilere destek amacıyla 400 çift bot yolladı. Yaptığı yardımlar için çok teşekkür ediyorum" dedi
Bot yardımı alan engelli İbrahim Gülaşan,dağıtılan yardımlar nedeniyle teşekkür etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
12:44
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Gönül Şifa Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Umut Ateş Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırsaldaki çocuklar için dev kumbaralar

Kırsaldaki çocuklar için dev kumbaralar

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.