Siverek’te kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Kesmekaya Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.D. idaresindeki 60 VZ 711 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği 2 yaşındaki Melisa Fener’i ezdi.

Durumu fark eden sürücü ve çocuğun yakınları, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

