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Siverek’te korona virüs değerlendirmesi yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs vakası nedeniyle en fazla karantina tedbirinin uygulandığı Siverek’te bir toplantı yaparak, durum değerlendirmesi yaptı.Siverek Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Sağlık Müdürü Doç.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs vakası nedeniyle en fazla karantina tedbirinin uygulandığı Siverek’te bir toplantı yaparak, durum değerlendirmesi yaptı.
Siverek Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ile ilçeden yetkililer katıldı. Korona virüs salgını karşısında Siverek’in durumunun değerlendirildiği ve alınacak yeni tedbir kararlarının istişare edildiği toplantıda, başta Siverek olmak üzere il merkezi ve ilçelerde bulunan atölye, fabrika ve benzeri işyerlerinin denetimlerinin sıklaştırılması, diğer tedbir kararlarının da takibinin sıkı şekilde yapılmasına vurgu yapıldı.
Kaymakamlık çıkışında beraberindekilerle sosyal mesafeyi vurgulayan bir fotoğraf çektiren Vali Erin, daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske kullanılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde tavsiyelerde bulundu.

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