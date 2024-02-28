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Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı

İHA İHA
28.02.2024 13:57
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaraladı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu yeni sanayi sitesi girişinde meydan geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 AEL 709 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada Rahime G. (85), Zeynep G. (65), Remziye G. (32), İ.G. (8) ve M.Y.G. (2) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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