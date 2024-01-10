Siverek’te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaza gece geç saatlerde Siverek Mehmetçik Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre kavşaktan ana yola girmeye çalışan bir otomobile, Diyarbakır istikametinden gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırımda park halinde bulunan başka bir araca çarparak durdu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, 3 otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

