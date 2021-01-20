YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

20.01.2021 19:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sivil polislerin önünü keserek, kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı.

Dün gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün gece S.K, Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin önünü keserek kendisini polis olarak tanıtmış, izin belgelerini göstermesini istemiş, araçtakilerin polis olduğunu fark ettiğinde ise bıçak çekerek ekiptekileri tehdit etmiş, sonrasında etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
1/

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:37
Öğle
12:48
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

İbni Sina Eczanesi
Dulkadiroglu
Şifa Eczanesi
Dulkadiroglu
Bayram Eczanesi
Onikisubat
Efe Eczanesi
Onikisubat
Ihlamur Eczanesi
Onikisubat
Yatılı Bölge Eczanesi
Onikisubat
Kılınç Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta buzlanma tehlikesine karşı tuzlama

Kahramanmaraş’ta buzlanma tehlikesine karşı tuzlama

Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor

Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor

Heyelan bölesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Heyelan bölesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Jandarma ile çocukların kar keyfi

Jandarma ile çocukların kar keyfi

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.