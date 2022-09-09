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Sivil toplum kuruluşlarından, "Karadenizliler sapkınlığa dur diyor" açıklaması

09.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşlarından, "Karadenizliler sapkınlığa dur diyor" açıklaması

Sivil toplum kuruluşlarından, "Karadenizliler sapkınlığa dur diyor" açıklaması

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Karadenizliler sapkınlığa dur diyor" sloganı altında basın açıklaması yapıldı.

Platformun Başkanı Kürşat Mican, Atatürk Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, toplumsal bir farkındalık ortaya koymak istediklerini söyledi.

Karşılarında küresel, sinsi bir örgüt olduğuna işaret eden Mican, "Sinsice gençlerimizi ağına düşürüyor. Maalesef millet tarafından bu örgütsel faaliyetlerin daha yeni farkına varılmaya başlandı." dedi.

Mican, bunlarla mücadele için geç kalmadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Küresel güçler özellikle Türkiye'deki iş birlikçi vakıfları, dernekleri, bazı siyasi partileri, akademisyenleri, sanatçıları, belediyeleri, psikiyatristleri milyonlarca dolar fonlayarak Müslüman Türk gençliğinin değerlerini tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar. Müslüman Türk gençliğinin kültürel değerlerini, aile bağlarını tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar. Zürriyetsiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz karmaşık bir nesil istiyorlar. Biz bunların dayatmasına karşıyız, biz bunların propagandasına karşıyız. LGBT bireyleriyle bizim işimiz yok, bizim mücadelemiz küresel emperyalist çeteyle ve bu mücadeleyi her yerde Allah'ın izniyle sürdüreceğiz."

Kendilerine yönelik sert eleştir yapıldığına dikkati çeken Mican, "Bize demediğini bırakmıyorlar, 'Bunlar özgürlük düşmanı, bunlar hürriyet düşmanı, bunlar insanları kutuplaştırıyor.' diyorlar. Ama kendi yaptıklarına bakmıyorlar çünkü bir milletin neslini cinsiyetsizleştirmek istiyorlar. Ailesini yok etmek istiyorlar, bizim buradaki haykırışımız, feryadımız buna, buna 'dur' demek için buradayız. Biz neden insanları kutuplaştıralım?" diye konuştu.

Mican, "Küresel emperyalist güçlerin, LGBT lobisinin çalışmalarını, faaliyetini artık tüm milletimiz duymak ve görmek zorunda" ifadelerini kullanarak, "Onun için herkes ayağa kalkmalı, sesini çıkartmalı, özellikle sivil toplum kuruluşları bulundukları her alanda bu emperyalist LGBT örgütüyle alakalı önleyici çalışmalar, toplantılar yapmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, MHP Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri de açıklamaya destek verdi.

Sivil toplum kuruluşlarından,

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