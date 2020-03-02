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Sivil Toplum Kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

SİİRT HABERLERİ  | 02.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını lanetledi

Sivil Toplum Kuruluşlarından Mehmetçiğe destek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta Sivil Toplum Kuruluşları (STK), İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını lanetledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) bir araya gelen meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları adına açıklama yapan STSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, her dönemde devletin ve milletin yanında durduklarını söyledi.

Çalapkulu, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepki göstermek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için toplandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"İşte rejim güçleri yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez."

Bahar Kalkanı Harekatı'nın Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatıldığını belirten Çalapkulu, şunları aktardı:

"Mevzu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

- Mardin

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) buluşan temsilciler adına açıklama yapan MTSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünyanın sessiz kaldığını kaydeden Tutaşı, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." dedi.

- Şırnak

Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı( ESOB) Heşar Haşimoğlu, Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumların hakkını korumak için bulunduğunu söyledi.

"Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir." diyen Haşimoğlu, şöyle konuştu:

"Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz .Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz."

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Bahar Kalkanı Harekatı destek açıklaması siirt sivil toplum örgütleri

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