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"Sivil üniversite" ADA güz dönemi için öğrencilerini bekliyor

30.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Düşünce Atölyesi'nin 50 farklı alandaki güz dönemi eğitimleri için başvurular 6 Kasım'a kadar yapılabilecek - 100'ün üzerindeki gönüllü akademisyen tarafından çevrim içi verilecek eğitimler için başvurular, "www.adatolyesi.org.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek - ADA Genel Koordinatörü Ayşenur Kurt: - "Sosyal bilimlerin farklı disiplinleri ve dil alanında yapılacak atölyelere başvuruların başladığı 28 Ekim'den beri yaklaşık 5 bin kişi başvuru yaptı, toplamda 10 bin kişinin katılımı bekleniyor" - "Atölyelere başvurularda asgari lisans eğitimi şartı getirdik"

SEFA ŞAHİN - "Sivil üniversite" olma misyonu taşıyan Ankara Düşünce Atölyesi'nin (ADA), Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Kasım itibarıyla çevrim içi olarak 50 alanda yapacağı güz dönemi eğitimleri için başvurular başladı.

ADA'nın Mart 2019'da hayata geçirdiği atölye eğitimlerinin 2021 yılı güz dönemi, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi olarak düzenlenecek.

Lisans öğrencileri veya en az lisans düzeyinde mezun olanların ücretsiz katılabileceği atölyelere başvurular, 6 Kasım'a kadar yapılabilecek.

1 Kasım'da başlayacak ve 26 Aralık'a kadar devam edecek, aralarında "Atık Yönetimi", "Çocuk Edebiyatı", "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi", "Modern Japonya Tarihi", "Psikosentez", "Akdeniz'de Enerji ve Güvenlik" gibi konuların da yer aldığı 50 atölyede sosyal bilimler ve dil alanında eğitimler verilecek.

Başvuru ve atölyelerle ilgili detaylı bilgiye, "www.adatolyesi.org.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

- "Güz, bahar ve yaz dönemlerinde eğitimler yapılıyor"

ADA Genel Koordinatörü Ayşenur Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADA'nın merkezinin Ankara Kalesi'nin bulunduğu bölgede, bin civarındaki sanat atölyesinin yakınında yer aldığını belirtti.

Kurt, atölye eğitimlerinin, güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönem halinde uygulandığını kaydederek, 2021'de kış ve bahar döneminde eğitimlerin Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi yapıldığını hatırlattı.

125 atölyeyle başlayan 2021 bahar dönemi eğitimlerinin yoğun katılımla tamamlandığını ve yaz döneminde yalnızca dil atölyelerinin açıldığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"2021 güz döneminde sosyal bilimlerin farklı disiplinleri ve dil alanında yapılacak atölyelere başvuruların başladığı 28 Ekim'den beri yaklaşık 5 bin kişi başvuru yaptı, toplamda 10 bin kişinin katılımı bekleniyor. Başvuru yapanlar arasından kayıtları kabul edilenlerle mail üzerinden iletişime geçilecek. Eğitimleri, 100'ün üzerinde gönüllü akademisyen verecek. Güz döneminde hem atölye sayısını hem de kontenjanı azalttık. Atölyelere başvurularda asgari lisans eğitimi şartı getirdik. Niteliğe odaklanarak, özellikle akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin azami fayda sağlamasını umuyoruz. Bu dönem katılımcılarımız ve hocalarımız arasındaki diyaloğun daha güçlü olacağını öngörüyoruz."

- "Başarıyla tamamlayanlara belge verilecek"

Kurt, atölyelerdeki eğitimlerin yurt içi ve yurt dışından akademisyenler tarafından verileceğini ifade ederek, "Atölyelere yurt içinin yanı sıra İran, Portekiz, Azerbaycan, Fransa, Almanya ve ABD'den Türkler ağırlıklı olmak üzere yabancılar da katılıyor." bilgisini paylaştı.

Haftada en az bir gün yapılacak atölyelerin en az 1, en fazla 2 saat süreceğini bildiren Kurt, yüzde 90 devam zorunluluğu ve bir bitirme ödevi sunma şartı bulunan atölyeleri başarıyla tamamlayanlara belge verileceğini aktardı.

Kurt, sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi, edebiyat, eğitim bilimlerinde atölye çalışmalarının yapıldığına değinerek, "Buradaki amacımız, katılımcıların farklı disiplinlerde, alanında yetkin hocalardan bilgi alabilmesine, hocaların ise bilgilerini ilgilisine aktarabilmesine olanak sağlamak. Nitelikli ve herkese iyi gelen düşünce üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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