Sivrihisar Belediyesi: “İhtiyaç sahiplerinin yanındayız”

Sivrihisar Belediyesi Yeni Korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda evden çıkma yasağı gelen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaşmak için çalışmalara başladı.

Yeni Korona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak adına Sivrihisar Belediyesi Zabıta ekipleri seferber oldu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, konuyla ilgili olarak “Sivrihisar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daima yanınızdayız. 65 Yaş ve Üzeri, Kronik Rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın market ve eczane ihtiyaçlarını alınan ürünlerin listesi ile birlikte alıyor, vatandaşlarımıza temin ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli” dedi.

