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Sivrihisar kanola çiçekleri ile sarıya boyanıyor

13.09.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Sivrihisar ilçesinde çiftçilere kanola tohumu teslim etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Sivrihisar ilçesinde çiftçilere kanola tohumu teslim etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Vali Yardımcısı Salih Altun, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün katıldığı etkinlikte Sivrihisar İlçesinde 24 çiftçiye kanola tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Eskişehir’de özellikle su kısıtının bulunduğu bölgelerde yağlık ayçiçeğine alternatif olması için projelendirilen ve 2022 yılında Sivrihisar, Günyüzü, İnönü, Alpu ve Seyitgazi ilçelerinde 700 bin lira proje bütçesi ile 7 bin 370 dekar alanda üretim yapmak üzere 119 çiftçiye Kanola tohumu dağıtıldı. Ağustos ayında yapılan hasat sonucunda dekardan ortalama 400 kg verim elde edilmiş, toplamda hasat edilen 2 bin 950 ton ürün karşılığında ortalama 11 bin lira ton fiyatı ile 33 milyon lira gelir elde edildi.

Kanolanın kıraç alanlardaki yüksek gelirinin yanı sıra çiçeklenme döneminde arıcılık için önemli bir polen kaynağı olması münasebetiyle 2023 yılı için çiftçilerden gelen talep üzerine “Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler İlçelerini Kanola Çiçekleriyle Sarıya Boyuyoruz” ismi ile Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde uygulanmak üzere Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 milyon 266 bin liralık proje hazırlanarak Bakanlığa sunulup uygun görüldü. Yüzde 75’i Bakanlık katkısı, yüzde 25’i çiftçi katkısı şeklinde temin edilen bütçe ile uygulanan proje çerçevesinde Sivrihisar ilçesinde 2 bin dekar alana ekilmek üzere 24 üreticiye kanola tohumu teslim edildi.
Kanoladan en iyi verimi alabilmek ve kanolanın kış şartlarına iyi adapte olması için 15 Eylül tarihinden önce ekimin yapılması önem arz ediyor.

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