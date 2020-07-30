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Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç SMYO’yu tanıttı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (SMYO) Müdürü Prof.

Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç SMYO’yu tanıttı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu (SMYO) Müdürü Prof. Dr. Nevzat Kıraç,“Tercihim ESOGÜ” programı kapsamında meslek yüksekokulunun imkânlarına yönelik bilgilendirmede bulundu.
Sivrihisar’da bulunan okulun Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Makine ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarından bahseden Prof. Dr. Kıraç, Türkiye genelinde DGS başarı oranı en yüksek olan okullardan biri olduklarını söyledi. SMYO’nun tanıtım videosuna ESOGÜ resmi sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

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