YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sivrihisar’da bayram coşkusu

Sivrihisar’da bayram coşkusu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.05.2020 18:09 | Son Güncelleme

Sivrihisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu.Sivrihisar Belediyesi tarafından hazırlanan bayram otobüsü ve bando melodi ekibi boş kalan sokaklarda müzik çalarak vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı.

Sivrihisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu.
Sivrihisar Belediyesi tarafından hazırlanan bayram otobüsü ve bando melodi ekibi boş kalan sokaklarda müzik çalarak vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı. Belediye ekiplerince vatandaşlara tatlı ikram edilirken, çocuklara ise pamuk şekeri ikram edildi. Ayrıca kentin sembol isimlerinden Nasreddin Hoca da çocuklara neşe dağıttı.
Bayramla ilgili konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Bu bayram her ne kadar evlerimizde kalarak kucaklaşamasak da vatandaşlarımızın buruk geçen bayramlarını bir nebze olsa neşelendirmek için belediye ekiplerimizce çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sivrihisar’da her bayram güzel, her bayram coşkulu geçiyor. Herkese mutlu bayramlar dilerim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ve engelli ailelerin bayramını kutladı

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:42
Sabah
05:29
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:21
Yatsı
22:00

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Selin Eczanesi
Tepebasi
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Timur Eczanesi
Odunpazari
Sivrihisar Eczanesi
Odunpazari
Asil Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Online pilates eğitimleri sürüyor

Online pilates eğitimleri sürüyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.