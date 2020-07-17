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Sivrihisar’da bir dizi yenilikler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

Sivrihisar Belediyesi, turizm faaliyetlerini geliştirmek için ‘Turizm Ofisi’, istihdam ve üretimi arttırmak için de ’Süt Evi’ ve ’Ekmek Evi’ açacakBelediye Başkanlığı ilçeye yenilikler katmaya devam ediyor.

Sivrihisar Belediyesi, turizm faaliyetlerini geliştirmek için ‘Turizm Ofisi’, istihdam ve üretimi arttırmak için de ’Süt Evi’ ve ’Ekmek Evi’ açacak
Belediye Başkanlığı ilçeye yenilikler katmaya devam ediyor. Girişimleri ve yeni projelerle ilçeye değer katan Başkan Hamid Yüzügüllü, ilçeye bir yenilik daha getiriyor. Sivrihisar’ı turizmin başkenti yapmak için çaba sarf eden ve düzenlediği festivallerle yüz binleri ilçede ağırlayan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sivrihisar’da Başkan Yüzügüllü ‘Turizm Ofisi’ (Tourist Information) kuruyor.
Kadın girişimcilerin her zaman yanında olan ve verdiği desteklerle ilçedeki kadınlara istihdam yolu açan Sivrihisar Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekliyor. Yeni girişimci kadınları kazandırmak için çalışmalar yapan Sivrihisar Belediyesi vatandaşların günlük taze köy sütü, köy peyniri, tereyağı ve köy yumurtasını güvenle alabileceği, kolaylıkla ulaşabileceği Sivrihisar Belediyesi Yerel Kadın Üretici Destekleme Projesi ’Süt Evi’ açılacak. Yine Sivrihisar Belediyesi ’Yerel Kadın Üreticiyi Destekleme Projesi’ kapsamında vatandaşların ve ilçeye gelen misafirlerin doğal taş fırında pişen köy ekmeği alabileceği, yöresel ekmeklerin olduğu ’Ekmek Evi’ açılacak.

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