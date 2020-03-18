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Sivrihisar’da Çanakkale şehitleri anıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sivrihisar’da, Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirdi.

Sivrihisar’da, Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle anma programı gerçekleştirdi. Törene, Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kurum amirleri ve vatandaşlar katılmadı.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105’inci yıl dönümü, çelenk sunma töreninde Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Albay Ali İnci ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü hazır bulundu. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında görevi bulunmayan kamu çalışanları ile vatandaşlar programa katılmazken, tören Sivrihisar Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunuşu ile son buldu.
Öte yandan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105’inci yıldönümünde, ilçemiz şehitliğinde çelenk koyma ve anma töreni ile aziz şehitlerimiz saygı, rahmet ve minnet ile anıldı” ifadelerini kullandı.

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