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Sivrihisar’da park yenileme ve çiçeklendirme çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Sivrihisar Belediyesi park yenileme, yeşil alanlarda çiçeklendirme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Sivrihisar Belediyesi ilçenin daha ferah bir hale gelebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivrihisar Belediyesi park yenileme, yeşil alanlarda çiçeklendirme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Sivrihisar Belediyesi ilçenin daha ferah bir hale gelebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Covid -19 nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların daha ferah ortamlarda vakitlerini geçirebilmeleri adına ilçede bulunan tüm parklarda ve yeşil alanlarda çiçeklendirme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Ayrıca Hızırbey Mahallesinde bulunan Hızırbey Parkında yenileme çalışmalarına da başladı. Belediye Park ve Bahçeler ekipleri tarafından Hızırbey Parkında yeni yürüyüş yolları, kamelyalar, spor aletleri, çocuklar için gemi temalı oyun grubu yapımına başlanırken, led ışıklı aydınlatmalar ve çiçeklendirme çalışmalarının ardından halkın hizmetine sunacak.

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