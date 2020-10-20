Sivrihisar’da üst yapı çalışmaları

Sivrihisar Belediyesi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kattı. Doğalgaz, kanalizasyon ve elektrik çalışmalarının tamamlandığı Hızırbey Mahallesi’nde parke yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor

Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hızır Bey Mahallesi’nde bulunan Şehitlik Caddesi’nde kilit taşı yol çalışması ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışmalarına başlandı. Muzaffer Demir Caddesi, Mustafa Atışkan Caddeler ’inde kilit taşı yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken çevre düzenleme çalışmalarına geçildi.

Çalışmalar başlıyor

Alt Yapı çalışmalarının tamamlandığı Çakır Sokak, Genç Sokak, Tevfik Karakaya Caddelerinde yol yapım çalışmalarına başlanırken, Sami Çelikbaş Caddesinde ise yol yapım ve kaldırım çalışmalarına yağmur suyu alt yapısı tamamlandıktan sonra başlanacaktır.

Şehrimizin girişi olan Atatürk Bulvarı’nda ise, tretuvar, bisiklet yolu, orta refüj ve yeşillendirme çalışmalarına başlanacak olup ilçemizin daha yaşanılabilir hale gelmesi ve modern bir yüze kavuşturulması adına çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Sivrihisar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmet Atilla Caddesi’nde ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalarda İsmet Atilla Caddesi’nin orta refüj, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

