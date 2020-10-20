YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sivrihisar’da üst yapı çalışmaları

Sivrihisar’da üst yapı çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Sivrihisar Belediyesi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kattı.

Sivrihisar Belediyesi alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kattı. Doğalgaz, kanalizasyon ve elektrik çalışmalarının tamamlandığı Hızırbey Mahallesi’nde parke yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor
Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hızır Bey Mahallesi’nde bulunan Şehitlik Caddesi’nde kilit taşı yol çalışması ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışmalarına başlandı. Muzaffer Demir Caddesi, Mustafa Atışkan Caddeler ’inde kilit taşı yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken çevre düzenleme çalışmalarına geçildi.

Çalışmalar başlıyor
Alt Yapı çalışmalarının tamamlandığı Çakır Sokak, Genç Sokak, Tevfik Karakaya Caddelerinde yol yapım çalışmalarına başlanırken, Sami Çelikbaş Caddesinde ise yol yapım ve kaldırım çalışmalarına yağmur suyu alt yapısı tamamlandıktan sonra başlanacaktır.
Şehrimizin girişi olan Atatürk Bulvarı’nda ise, tretuvar, bisiklet yolu, orta refüj ve yeşillendirme çalışmalarına başlanacak olup ilçemizin daha yaşanılabilir hale gelmesi ve modern bir yüze kavuşturulması adına çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Sivrihisar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmet Atilla Caddesi’nde ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalarda İsmet Atilla Caddesi’nin orta refüj, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Kahramanmaraş’ta aranan 67 kişiden 42’si tutuklandı
Kahramanmaraş’ta aranan 67 kişiden 42’si tutuklandı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:07
Öğle
12:48
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:37
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
"Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir" hatırlatması
"Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir" hatırlatması
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Üniversitelilerin Yemek Zammı Protestosunda Olay Çıktı: 9 Yaralı, 5 Gözaltı
Üniversitelilerin Yemek Zammı Protestosunda Olay Çıktı: 9 Yaralı, 5 Gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.