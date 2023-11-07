Sivrihisar’daki 573 yıllık tarihi caminin yenileme çalışması başladı

Geçtiğimiz aylarda Sivrihisar’da bulunan ve bölgeyi turist olarak ziyaret eden vatandaşlar, Karacalar Mahallesi’nde bulunan, 1450 yılında Havı Kutbettin Fakih tarafından yaptırıldığı düşünülen tarihi Bodur Camii’nin bakımsız olduğu ve tadilat görmesi gerektiği konusunda talepte bulunmuştu. Sivrihisar İlçe Müftülüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bodur Camii’nin tadilat ve yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Tarihi Bodur Camii’mizde tadilat ve yenileme çalışmalarımıza belediyemiz ve hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle başladık. Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü ile Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin İlhan’a, emeği ve desteği olan herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun” ifadelerine yer verildi.

