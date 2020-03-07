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Sivrihisar'ın eski belediye binası "kilim müzesi" oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.03.2020 11:11 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde uzun süre belediye hizmet binası olarak kullanılan 60 senelik iki katlı yapı, iki yıl süren çalışmayla yenilenerek tarihi kilimlerin sergileneceği Kilim Müzesi'ne dönüştürüldü - Kapılarını ziyaretçilerine 20 Mart'ta açacak müzede bazıları 200 yıllık olan 100'e yakın kilim sergilenecek

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde uzun süre belediye hizmet binası olarak kullanılan iki katlı yapı, 2 yıllık çalışma sonunda yenilenerek kilim müzesine dönüştürüldü.

Belediye binası olarak kullanılan 60 yıllık yapı, 2016'da yeni binanın inşa edilmesiyle boşaltıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün talimatıyla 2018'de yenilenmeye başlayan bina, dekorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla farklı bir kimliğe büründü.

Kapalı alanı 600 metrekare olan müzede, kadınlar tarafından dokunan ve bazıları 200 yıllık olan yaklaşık 100 kilim sergilenecek.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki vatandaşların belediyeye ulaştırdığı kilimlerin yer aldığı müze için hazırlanan kısa film sayesinde Sivrihisar kilimleri hakkında bilgi sahibi olacak ziyaretçiler, aynı zamanda dokuma yapabilecek. Ayrıca, belediyenin atölyelerinde eğitim alan kadınlar da kilim dokuyacak.

Ücretsiz gezilebilecek müzede, Sivrihisar Belediyesine ait atölyelerde kadınlar tarafından dokunan kilimler de satışa sunulacak.

- "Türkiye'nin ilk kilim müzesine ev sahipliği yapacağız"

Belediye Başkanı Yüzügüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilimin geçmişten gelen büyük bir kültürel değer olduğunu söyledi.

Müzedeki her kilimin kendine özgü hikayesi ve yaşanmışlığının olduğunu belirten Yüzügüllü, "Kadınlarımız zamanında duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini kilimlere yansıtmış." dedi.

Yüzügüllü, geçmişten gelen değerlerden olan kilimi bugünlere taşımak ve geleceğe aktarmak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

-"Geçmişten geleceğe atılan en büyük düğüm"

Bu değere sahip çıkmak için Sivrihisar Kilim Müzesi'ni kurmaya karar verdiklerini aktaran Yüzügüllü, şöyle konuştu:

"Yeni belediye hizmet binamızı inşa edince eski binamız boşa çıktı. Burası iki katlı ve 600 metrekare kapalı alana sahip. 2018 yılında eski belediye binamızı müze yapmak için inşaata başladık. İnşaatı ve iç dekorasyonu tamamlandı. Müzenin açılışını 20 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Böylece Türkiye'nin ilk kilim müzesine ev sahipliği yapacağız. Kilimlerimizi en iyi şekilde sergileyeceğiz ve geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız. Kilim geçmişten geleceğe atılan en büyük düğümdür."

Adeta yaşayan bir müze inşa ettiklerini vurgulayan Yüzügüllü, isteyen ziyaretçilerin tezgahın başına oturarak kilim dokuyabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Kilim müze Sivrihisar Sivrihisar Belediyesi

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