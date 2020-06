Sivrisineğe karşı gambusyalı ve ilaçlı mücadele

“Bir sivrisinek 200 tane yumurta bırakabiliyor” İzmit ilçesinde bulunan Kumla Deresi ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivrisinekle mücadelenin bilinçli ve bilimsel olarak yürütülmesi gereken bir mücadele olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “Bilimsel çalışmalar sonucu bulunan bulgular inanılmaz şeyler gösteriyor bize. Teknik arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bir bardak suyun içinde bir sivrisinek 200 tane yumurta bırakabiliyor. 1 tane sivrisineği kaçırdığınızda, onunla mücadelede başarısız olduğunuzda aslında milyonlarca sivrisineğin üremesine sebep oluyorsunuz. Biz dolayısıyla öncelikli olarak üreme alanlarında mücadeleye başlıyoruz. Kumla Deresi’nin alanı gerçekten inanılmaz bir üreme alanı ve bunun ilaçlanması yani sivrisineğin yumurtalarını bıraktığı zaman o yumurta da mücadeleyi bırakıyoruz. Diğer alanlarda, su birikintilerinin olduğu alanlarda, rögar kapaklarında, arkadaşlarımız tek tek her birine giderek tespitlerini yapıyorlar ve o bölgeleri ilaçlıyorlar” dedi.

“Açık su kaplarının her birinin boşaltılması gerekiyor”

Sivrisineklerin birkaç gün önceden yağmuru algılayabildiğini ve o alana yumurtalarını bırakabildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Dolayısıyla sadece su veya sulak yerleri değil, kurak yerleri bile, yağışlarla çünkü çok ciddi miktarda üreme alanı olabiliyor, oraları da ilaçlamamız gerekiyor. Bir pet şişenin kapağının içinde bile kendilerine üreme alanı imkanı bulabiliyorlar. Bu anlamda kamuoyunun bilgilenmesi, açık su kaplarının her birinin boşaltılması gerekiyor. Bu manada tüm vatandaşlarımızı açıkta, açık alanlarda su bırakmamak konusunda titiz davranmaya davet etmemiz gerekiyor. Bu mücadele topyekun bir mücadele. Sadece Büyükşehir Belediyesinin mücadeleyi tek başına yürütmesi pek bir anlam ifade etmiyor. Vatandaşlarımızın açık alanlarda, açık sular bırakmamaları gerekiyor. Pet şişenin içi, bir çiçek saksısının üstü, yan tarafı, bunların her biri birer üreme alanı. Dolayısıyla bu konuda eğer başarımıza katkı sağlamak istiyorlarsa yardımcı olsunlar. Açık alanlarda ıslak yüzeyler bırakmasınlar” şeklinde konuştu.