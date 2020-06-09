Sivrisineğe karşı gambusyalı ve ilaçlı mücadele

Kocaeli’de yaz aylarında vatandaşların rahatsızlık yaşamaması adına, sivrisineklerin üreme alanlarına sinek larvası tüketen gambusya balığı bırakarak üremelerinin engellenmesi adına ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmeleri için il genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi 36 araç 120 personel ve 79 ekipmanla yoğun bir mücadele veriyor. Sivrisineklerle mücadelede, sineklerin üreyebileceği tüm alanlar ilaçlanıyor, uygun görülen sulak alanlara ve bazı su birikintilerine sivrisinek larvalarıyla beslenen gambusya balığı bırakılıyor.

“Bir sivrisinek 200 tane yumurta bırakabiliyor”

İzmit ilçesinde bulunan Kumla Deresi ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivrisinekle mücadelenin bilinçli ve bilimsel olarak yürütülmesi gereken bir mücadele olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “Bilimsel çalışmalar sonucu bulunan bulgular inanılmaz şeyler gösteriyor bize. Teknik arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bir bardak suyun içinde bir sivrisinek 200 tane yumurta bırakabiliyor. 1 tane sivrisineği kaçırdığınızda, onunla mücadelede başarısız olduğunuzda aslında milyonlarca sivrisineğin üremesine sebep oluyorsunuz. Biz dolayısıyla öncelikli olarak üreme alanlarında mücadeleye başlıyoruz. Kumla Deresi’nin alanı gerçekten inanılmaz bir üreme alanı ve bunun ilaçlanması yani sivrisineğin yumurtalarını bıraktığı zaman o yumurta da mücadeleyi bırakıyoruz. Diğer alanlarda, su birikintilerinin olduğu alanlarda, rögar kapaklarında, arkadaşlarımız tek tek her birine giderek tespitlerini yapıyorlar ve o bölgeleri ilaçlıyorlar” dedi.