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‘Siyaset Gündeminde Köşe Kapmaca’ piyasaya çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölüm Başkanı Prof.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin’in kaleme aldığı, geçmişten günümüze gündem belirleme araştırmalarının konu alındığı “Medya, Kamuoyu ve Siyaset Gündeminde Köşe Kapmaca” isimli kitap, piyasaya çıktı.
Medyanın insanlar üzerindeki etkilerinin gündem belirleme kuramı çerçevesinde ele alındığı kitapta, geleneksel gündem belirleme kuramının yanında, ikinci ve üçüncü aşama gündem belirleme kuramı, belli başlı araştırmalar ve araştırma bulgularına yer veriliyor.
“Gündem köşek kapmaca oynuyor”
Kitap hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erkan Yüksel, kişisel olarak herkesin kendi yapacağı işleri kendisinin belirlediğini ama toplumsal sorunlara ilişkin yapılacak işler listesinin belirlenmesinde medyanın rolünün önemli olduğunu söyledi.
Hangi sorunların daha önemli ve öncelikli olduğunu, sorunların çözümüne nereden başlanacağını ve hangi sorunlar için ne kadar kaynak ayrılacağını belirlemede gündemin rolüne işaret eden Yüksel, “Sorunların gerçek yaşamdaki önemlilik düzeyleri ile medyada sunulan önemlilik düzeyleri genellikle birbirinden farklıdır. Buna karşın insanlar çoğunlukla medyanın önem verdiği konuları daha önemli, medyanın önem vermediği konuları da daha önemsiz olarak algılar. Siyaset adamları da medyanın bir şekilde etkilediği kamuoyunun algılayış biçimine duyarsız kalamayarak medya içeriklerinden etkilenirler. Çoğu zaman medyanın önemli ve öncelikli olarak tanımladığı sorunlar, siyasetin de enerji ve kaynak harcadığı sorunlar haline gelir. Ancak gündemde ele alınmayı bekleyen pek çok sorun vardır ve bunların hangisinin daha önemli olduğuna ilişkin sürekli bir rekabet yaşanır. Aynen köşe kapmaca oyunu gibi sorunlar arasında gündeme girebilmek için büyük bir yarış vardır. Gündem belirleme araştırmaları bize bu oyunun aktörlerini, güç dengelerini, oyunun kurallarını ve kimin nasıl kazandığını gösterir” dedi.
“Medyanın sunduğu resimler ve zihnimizdeki resimler”
Dışımızdaki dünyaya ilişkin zihnimizde oluşan imajların çoğunlukla medya tarafından bize sunulan resimlerden oluştuğuna dikkat çeken Arş. Gör. Dr. Ali Emre Dingin de kitapla ilgili açıklamasında “Kitapta tanımlanan geleneksel gündem belirleme araştırmalarında, dış dünyaya ilişkin zihnimizde var olan resmin ne ile ilgili olduğu ele alınmaktadır. İkinci aşama gündem belirlemede ise bu resmin baskın karakterleri ortaya konulmaktadır. Birkaç yıl önce ortaya atılan üçüncü aşama gündem belirlemede ise zihnimizin içindeki resimlerin oluşmasında medyanın rolü zihin haritalama araştırmasıyla incelenmektedir. Daha önce bilmediğimiz konulara ya da tanımadığımız kişilere ilişkin zihnimizde oluşan görüntünün medyada sunulan görüntüyle benzerliği ağ analiziyle ortaya konulmaktadır. Kitapta hem bu araştırmaların nasıl yapılacağı bundan sonra bu tür araştırma yapmak isteyenlere açıklanırken hem de araştırmalarda elde edilen bulgular ve yorumları okuyucu ile paylaşılmaktadır. Kitabın hem medya, kamuoyu ve siyaset ilişkisini daha yakından anlamak isteyenlere hem de araştırmacılara önemli ipuçları sunacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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