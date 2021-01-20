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Siyasi heyetten Selahattin Çetintaş Hastanesine moral ziyareti

20.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Siyasi heyetten Selahattin Çetintaş Hastanesine moral ziyareti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ve bazı siyasi parti ilçe başkanları, Selahattin Çetintaş Hastanesine ziyaret ederek sağlık çalışanlarına moral verdiler.Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Osmaneli’nde son günlerde vaka sayısını sıfırlanması, aşıların başarıyla uygulanmaya başlanması ilçe halkında büyük memnuniyet oluşturdu.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin ve bazı siyasi parti ilçe başkanları, Selahattin Çetintaş Hastanesine ziyaret ederek sağlık çalışanlarına moral verdiler.
Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Osmaneli’nde son günlerde vaka sayısını sıfırlanması, aşıların başarıyla uygulanmaya başlanması ilçe halkında büyük memnuniyet oluşturdu. Bu ortamın sağlanmasında büyük emeği olan Selahattin Çetintaş Hastanesi başhekimi ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, MHP İlçe Başkanı Hasan Eroğlu teşekkür ettiler. Heyet üyeleri, ağaçtan düşerek belinden ameliyat olan Selahattin Çetintaş Hastanesi Başhekim Dr. Güliz Özyaşar’a geçmiş olsun dileklerinde ileterek aşı süreci hakkında da bilgi aldılar. Aşı konusunda Osmaneli halkının ilgisi ve bir an önce aşı vurdurma talepleri memnuniyet verici anlatan Başhekim Dr. Özyaşar, ilçe halkımız çok duyarlı olduğunu ifade etti.
Ziyaretleri için belediye başkanı ve siyasi parti ilçe başkanlarına başkanlara teşekkür eden Başhekim Dr. Özyaşar, Osmaneli’ndeki birlik ve beraberliğin her sorunu çözmelerinde en büyük güvence olduğunu söyledi.

Siyasi heyetten Selahattin Çetintaş Hastanesine moral ziyareti

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