Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı

İYİ Parti Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, "Daha iyi tasarlanmış ve sağlam inşa edilmiş bir demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarını aşması için temel çözüm oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yönde de gereken tüm gayreti sarf edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile DSP, BBP, Anavatan ve Yeniden Refah partileri heyetleriyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Aylin Cesur ile Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler hazır bulundu.

Gelecek Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı Seren Yıldız Öztürk ile Parti Yönetim Kurul Üyesi Burçak Başbuğ Erkan yer aldı.

Sezgin, Gelecek Partisi heyetiyle bayramlaşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek, "Parlamenter demokrat sisteme dönüş ama daha iyi tasarlanmış ve daha sağlam inşa edilmiş bir demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin bugünkü sıkıntılarını aşması için temel çözüm oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yönde de gereken tüm gayreti sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.