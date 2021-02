Sizin oraların nesi meşhur programında Samsun konuşuldu

"14’ü coğrafi işaretli, binin üzerinde ürünümüz var” Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çok kültürlü bir şehir olan Samsun’un mutfak kültürünün de güçlü olduğunu söyledi. 14 Coğrafi İşaretli ürüne sahip Samsun’un Terme, Çarşamba ve Bafra pidesinin ayrı ayrı coğrafi işarete sahip olduğuna dikkat çeken Demir, “Hepsinin kendine has lezzeti ve özelliği var. Samsun’da pide yiyen başka yerde pide yiyemez” dedi. Demir, kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının canlandırmak için usta yetiştirme kursları düzenlediklerini söyledi. Samsun’un coğrafi işaret alabilecek binin üzerinde yöresel ürünü olduğunu söyleyen Mustafa Demir, coğrafi işaret sayısının arttırılacağının altını çizdi.

“Sadece kasket değil iyiliğin simgesi”

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yeşilırmak’ın beslediği Çarşamba ile Kızılırmak’ın beslediği Bafra ovasının bereketinin yöresel ürünleri ortaya çıkardığını söyledi. Coğrafi İşaretli Çarşamba 8 Köşeli Kasketteki her bir köşenin bir anlamı olduğunu belirten Murzioğlu, cömertlik, mertlik, dürüstlük, yiğitlik, çalışkanlık, misafirperverlik, alçakgönüllülük, vatanperverliği simgelediğini anlattı.

“Yörex özlemi”

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle Antalya’da düzenlenen YÖREX’in yöresel ürünlerin buluşma noktası haline geldiğini belirten Murzioğlu, “Samsun olarak YÖREX’e her yıl katılıyoruz. Yöresel ürünlerimizi YÖREX’te sergiliyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı yapıyoruz. 2020 yılında pandemiden dolayı yapamadığımız YÖREX’i inşallah bu yıl yaparız” diye konuştu.

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Borsa olarak yöresel ürünlere sahip çıktıklarını söyledi. Her yıl büyük coşkuyla katıldıkları YÖREX’in bu yıl düzenlenmesini beklediklerini kaydeden Çakır, “YÖREX’i inşallah bu yıl gerçekleştiririz. Samsun’daki oda borsalar olarak birlik beraberlik içerisinde fuarda yerimizi alırız. Ülkemizin yöresel ürünlerini YÖREX’te görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra ovasının 4 mevsim tarım yapılabilen bir yer olduğunu belirtirken, coğrafi işaretli Bafra Kaymaklı Lokum, Bafra Nokulu, Bafra Pidesi, Bafra Zembili hakkında bilgi verdi.

Bafra Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, zengin yöresel ürünlere sahip olan Bafra’nın her yıl ürünlerini YÖREX’te sergilediğini belirtti. Başar, çok sayıda coğrafi işaretli ürüne sahip olduklarını söylerken, Alaçam ilçesinin koyun peyniri ve kapaklı pidesi için coğrafi işaret çalışması yaptıklarını bildirdi.