Şizofreni hastası karnından bıçaklanmış halde bulundu

Olay, Çamlık Mahallesi 521 sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce yurtdışından gelen ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Ufuk Ünal’ın yaşadığı dairenin kapısının uzun süredir açık olduğunu fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsı evin içerisinde karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gerekli olay yeri incelemelerin ardından Ünal’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

