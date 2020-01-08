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  4. Skolyoz hastası kız koruyucu babası sayesinde sağlığına kavuştu

Skolyoz hastası kız koruyucu babası sayesinde sağlığına kavuştu

BOLU HABERLERİ  | 08.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Düzce'de yaşayan 8 yaşındaki Sudenaz'ın 4 yıl önce yapılan ameliyatla omurgasına yerleştirilen manyetik uzayabilen çubuk sayesinde aradan geçen sürede gelişiminin normal seyrinde ilerlemesi sağlandı - Koruyucu baba Cengiz Poyraz: - "2016'nın ocak ayında Sudenaz ameliyat edildi. O dönemden sonra Sudenaz'da boy uzaması, nefes alıp vermede rahatlamalar, hareketlerinde özgürlük oldu. Yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu"

Skolyoz hastası 8 yaşındaki Sudenaz, koruyucu babasının desteğiyle 4 yıl önce yapılan ameliyatın ardından geçen sürede gelişiminin normal seyrinde ilerlemesiyle sağlığına kavuştu.

Düzce'de yaşayan emekli polis memuru, 4 yaşında ailesi tarafından terk edilen Sudenaz Ö'nün koruyucu babası oldu. Koruyuculuğunu üstlendiği çocuğun skolyoz hastası olduğunun öğrenen Poyraz, yaptığı araştırmalar sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde skolyoz tedavisi yapıldığını öğrendi. Poyraz, Sudenaz'ı 5 yaşındayken Bolu'ya getirerek muayene edilmesini sağladı.

Bolu'da Sudenaz'ın detaylı röntgenini çeken Doç. Dr. Cengiz Işık, küçük kıza 96 derece skolyoz teşhisi koyarak tedaviye başladı. Ameliyatla omurgasına yerleştirilen manyetik uzayabilen çubuk sayesinde Sudenaz'ın hem boyu uzayarak gelişimi normale döndü hem de skolyoz derecesi 20'ye düşürüldü.

- "Omurganın düzelme miktarı ve akciğerin gelişmesi istediğimiz seviyeye ulaştı"

Doç. Dr. Cengiz Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirildiğinde Sudenaz'ın omurgasında ciddi eğrilik olduğunu söyledi. Işık, küçük kızı tedaviye aldıklarını aktararak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Omurgayı düzeltmek yetmiyordu. Beraberinde akciğerin gelişmesi için fırsat vermemiz gerekiyordu. O yüzden aşamalı olarak bu omurganın uzamasını sağlamamız gerekiyordu. Sudenaz büyüdükçe biz de ona müdahale ederek akciğerin normal bir insan gibi gelişmesine yol açmamız gerekiyordu. 2016 yılının ocak ayında Sudenaz'ı ameliyat ederek omurgasına manyetik rod isimli bir sistem (manyetik uzayabilen çubuk) yerleştirdik. Bu sistem omurgada uzuyor. Bu sistemde tekrar cerrahi yapmadan 3 ya da bazen 6 ayda bir kendimiz dışarıdan bir cihazla ayarlama yapıp oradan boy uzamasını sağlamaya çalışıyoruz."

Belirli dönemlerde gerekli uzatma işlemlerini yaparak Sudenaz'ın gelişimini kontrol ettiklerini dile getiren Işık, "En son hali 20 derecede, yani sıfıra yakın bir derecede bıraktık. Uzatmayı artık sonlandırdık. Bekleme dönemimiz var. Belki 10 yaşını geçtikten sonra bir cerrahi daha gerekecek, kalıcı dediğimiz cerrahi. Bunu bize zaman gösterecek. Hem omurganın düzelme miktarı hem de akciğerin gelişmesi açısından olan çabalarımız hedefimizdeki seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

- "Çocuğunuz hayata güzel bakarsa siz de güzel bakarsınız"

Cengiz Poyraz da Sudenaz'ın rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediğini, yemek yiyemediğini ve rahat nefes alamadığını söyledi.

Sudenaz'ı tedavisi için Bolu'ya getirdiğini anlatan Poyraz, "2016'nın ocak ayında Sudenaz ameliyat edildi. O dönemden sonra Sudenaz'da boy uzaması, nefes alıp vermede rahatlamalar, hareketlerinde özgürlük oldu. Yani tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bir şey oldu." diye konuştu.

Ailelere tavsiyede bulunan Poyraz, "Çocuğunda herhangi bir rahatsızlığı olanlar çekinmesin. Toplum sizi ilgilendirmiyor, sizi ilgilendiren tek şey çocuğunuz çünkü o hayata güzel bakarsa siz de güzel bakarsınız. Biz böyle mutluyuz Sudenaz'la. O da mutlu." ifadelerini kullandı.

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BAİBÜ BAİBÜ Tıp Fakültesi Bolu Doç. Dr. Cengiz Işık skolyoz

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