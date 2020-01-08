Skolyoz hastası kız koruyucu babası sayesinde sağlığına kavuştu

"Omurgayı düzeltmek yetmiyordu. Beraberinde akciğerin gelişmesi için fırsat vermemiz gerekiyordu. O yüzden aşamalı olarak bu omurganın uzamasını sağlamamız gerekiyordu. Sudenaz büyüdükçe biz de ona müdahale ederek akciğerin normal bir insan gibi gelişmesine yol açmamız gerekiyordu. 2016 yılının ocak ayında Sudenaz'ı ameliyat ederek omurgasına manyetik rod isimli bir sistem (manyetik uzayabilen çubuk) yerleştirdik. Bu sistem omurgada uzuyor. Bu sistemde tekrar cerrahi yapmadan 3 ya da bazen 6 ayda bir kendimiz dışarıdan bir cihazla ayarlama yapıp oradan boy uzamasını sağlamaya çalışıyoruz."

Belirli dönemlerde gerekli uzatma işlemlerini yaparak Sudenaz'ın gelişimini kontrol ettiklerini dile getiren Işık, "En son hali 20 derecede, yani sıfıra yakın bir derecede bıraktık. Uzatmayı artık sonlandırdık. Bekleme dönemimiz var. Belki 10 yaşını geçtikten sonra bir cerrahi daha gerekecek, kalıcı dediğimiz cerrahi. Bunu bize zaman gösterecek. Hem omurganın düzelme miktarı hem de akciğerin gelişmesi açısından olan çabalarımız hedefimizdeki seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.