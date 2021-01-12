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Skoru doğru tahmin eden İzmit Belediyesporlu taraftarlar, formalarına kavuştu

12.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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Skoru doğru tahmin eden İzmit Belediyesporlu taraftarlar, formalarına kavuştu

İzmit Belediyespor’un en son oynadığı Canik Belediyespor karşılaşmasına “Kaç sayı atarız?” isimli yarışmaya katılarak 113 ile doğru skoru bilen iki taraftar formalarına kavuştu.İzmit Belediyespor’un ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği yarışmaya katılan iki taraftar, formalarına kavuştu.

İzmit Belediyespor’un en son oynadığı Canik Belediyespor karşılaşmasına “Kaç sayı atarız?” isimli yarışmaya katılarak 113 ile doğru skoru bilen iki taraftar formalarına kavuştu.
İzmit Belediyespor’un ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği yarışmaya katılan iki taraftar, formalarına kavuştu. İzmit Belediyespor’un son oynadığı lig karşılaşmasında “Kaç sayı atarız?” isimli yarışma katılarak, 113 ile doğru skoru bilen Değirmendere’den Burak Güneş ile İzmit Bekirdere’den Nusret Güneş, formalarını İzmit Belediyespor’un antrenmanında aldı.
İki taraftara formalarını İzmit Belediyespor’un hocası Hasan Fırat Okul, takım kaptanı Emel Sığırcı ve maçta son sayıyı atan Defne Melissa Paylar hediye etti. Formalarını aldıklarında duyduğu mutluluğu ifade eden ikili, “Başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İzmit Belediyespor’umuza hem ligde hem Avrupa başarılar diliyoruz” dedi.

Skoru doğru tahmin eden İzmit Belediyesporlu taraftarlar, formalarına kavuştu

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