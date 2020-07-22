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SKUT, Kemer’de deniz dibi temizliği yapacak

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) Başkan Yardımcısı Mustafa Bilyaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

SKUT, Kemer’de deniz dibi temizliği yapacak

Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) Başkan Yardımcısı Mustafa Bilyaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti. Kurban Bayramı sonrası Kemer’de deniz dibi temizliği yapılması planlandığını ifade eden Başkan Topaloğlu, “SKUT ile Kemer’deki sahillerimizde deniz dibi temizliği yaparak bu berraklığı daha da keskinleştirmek istiyoruz” dedi.
Ziyarette konuşan Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SKUT ile iş birliği içerisinde projeler yapacaklarını söyledi.
Kurban Bayramı sonrası Kemer’de deniz dibi temizliği yapılması planlandığını vurgulayan Topaloğlu, “Kemer dünyanın ve Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri. Kemer’deki denizin temizliği ve berraklığı yerli ve yabancı misafirleri her zaman cezbediyor. SKUT ile Kemer’deki sahillerimizde deniz dibi temizliği yaparak bu berraklığı daha da keskinleştirmek istiyoruz. Bayramdan sonra yapılacak olan etkinliğe Kemer Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.
Misafirperverliklerinden dolayı Topaloğlu’na teşekkür eden SKUT Başkan Yardımcısı Bilyaz ise Kemer’de deniz dibi temizliği yaparak farkındalık oluşturmak istediklerini ve vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı davranmalarını istedi.
Bilyaz, deniz dibi temizliği etkinliğine destekleri için Topaloğlu’na teşekkür etti.

SKUT, Kemer’de deniz dibi temizliği yapacak

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