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Slaven Bilic imzayı attı! İşte yeni takımı

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Slaven Bilic yeniden getirildi. Daha önce de milli takımı çalıştıran deneyimli teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Zlatko Dalic'in yerine ikinci kez göreve başladı.

Slaven Bilic imzayı attı! İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine yeniden Slaven Bilic getirildi. Daha önce de milli takımın başında görev yapan deneyimli çalıştırıcı, Zlatko Dalic'in ayrılığı sonrası ikinci kez bu görevi üstlenecek.

HIRVATİSTAN'DA 2. BİLİC DÖNEMİ

Slaven Bilic imzayı attı! İşte yeni takımı 1

Hırvatistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic'in getirildiğini resmen duyurdu. Federasyonun açıklamasında, "Zlatko Dalic'in ayrılmasının ardından, 2006-2012 yılları arasında da Hırvat Milli Takımı'nı yönetmiş olan Slaven Bilic, bir kez daha Hırvat Milli Takımı'nın başına geçecek." ifadelerine yer verildi.

Böylece Bilic, yıllar sonra yeniden Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenerek ikinci dönemine başlamış oldu.

DALİC İLE YOLLAR AYRILDI

Slaven Bilic imzayı attı! İşte yeni takımı 2

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda turnuvaya veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmıştı. Federasyon, bu gelişmenin ardından tercihini tecrübeli isim Slaven Bilic'ten yana kullandı.

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