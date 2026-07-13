Trabzonspor'da fırtına gibi esmişti! Bakasetas Süper Lig'e geri dönüyor: İşte yeni adresi

Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Trabzonspor ve Alanyaspor'da da görev yapan deneyimli orta saha oyuncusunun, yaz transfer döneminde Yunan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü.

Ocak 2024'te Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni takım arayışına başladığı ifade edildi.

PLANLAMADA YOK

Yunan basınında yer alan haberlere göre Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Jacob Neestrup, Bakasetas'ı gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmüyor.

Teknik heyetin bu kararı sonrası tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, kulüp ile yolların ayrılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR İDDİASI GÜNDEMDE

Athlosnews'un aktardığı bilgilere göre Bakasetas'a en ciddi ilgiyi Süper Lig temsilcisi Başakşehir gösteriyor. Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibinin, Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Haberde, Başakşehir'in bonservis bedeli ödemeyi planlamadığı, Panathinaikos ile oyuncu arasındaki ayrılık sürecinin tamamlanmasını beklediği kaydedildi.