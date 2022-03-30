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Slaven Bilic resmen açıkladı! "Fenerbahçe..."

30.03.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknik direktör Slaven Bilic, açıklamalarıyla gündeme oturdu. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş günlerini anlatırken Fenerbahçe'den aldığı teklife de parantez açtı. Bilic, "Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim." dedi.

Slaven Bilic resmen açıkladı! "Fenerbahçe..."

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran ve son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Slaven Bilic, önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig kariyerini anlatan deneyimli teknik direktör, sarı - lacivertlilerden teklif aldığını belirtirken flaş itiraflarda bulundu. Bilic'in The Athletic'e verdiği röportaj şu şekilde;

"TÜRKİYE'DE BENİ SEVERLER"

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"Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni sever. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissewdiyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var."

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEDİM!"

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Slaven Bilic daha önce Fenerbahçe için kulübünden izin istediğini, "Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama gitmemi istemedi. Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalacağımı kabul ettik. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti." şeklinde ifade etti.

BILIC'İN KARİYERİ

Kariyerine Hajduk Split'te başlayan Slaven Bilic, sırasıyla Hırvatistan U-21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al İttihad, West Bromwich Albion ve Beijing Guoan takımlarından görev yaptı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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