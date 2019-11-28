Slavia Prag 1-3 Inter (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Inter, Slavia Prag'ın konuğu oldu.
İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında da uzun süre eşitlik bozulmazken Inter karşılaşmanın son anlarında açıldı.
Slavia Prag deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle kazanan Inter grupta 7 puana yükseldi ve Borussia Dortmund'u yakaladı. Slavia Prag 2 puanda kalırken Inter gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
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