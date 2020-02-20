SMA Hastası 3,5 yaşındaki Uğur’a Turanspor desteği

Antalya’da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası olduğundan dolayı, solunum cihazlarına bağlı yaşama tutunmaya çalışan 3.5 yaşındaki minik Uğur’u Almanya amatör ligde mücadele eden Turanspor Mannheim’in futbolcuları ziyarete geldi. Geçtiğimiz yıl ailenin özel tasarlanmış çocuk arabası, solunum cihazı için gerekli olan güç kaynağı ve 6 aylık medikal ihtiyaçlarını karşılayan kulüp, bu yıl ki ziyaretlerinde de aileye yine medikal ihtiyaç için maddi destekte bulundu. Kepez ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Nurgül ve 34 yaşındaki Ahmet Kanat çiftinin 10 yaşındaki kızları Ceylan’ın ardından, 3.5 yıl önce de Uğur adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, Uğur’un 30 günlük olduğunda nefes almada zorluk çektiğini ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark etti ve hemen doktora götürdü. Yapılan tahlillerin ardından minik çocuğa halk arasında ’gevşek bebek sendromu’ olarak bilinen ve bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 1 tanısı konuldu. Minik Uğur hastalık nedeniyle konuşamıyor, ayakta duramıyor ve burnuna takılan tıbbi hortumla besleniyor.

Elektrik firması 1 yıllık faturasını karşıladı

Çocuklarının bakımına evde devam eden ailenin ise en büyük korkuları elektriklerin kesintisiydi. Kesinlere bağlı olarak cihazın kapanmaması için CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş yetkilileri konuya duyarsız kalmadı ve ailenin 1 yıllık elektrik masraflarını karşılama kararı aldı.

Turanspor’dan örnek davranı

Antalya’ya geçtiğimiz yıl kampa gelen Almanya Amatör ligi takımlarından Turanspor Mannheim yöneticileri, minik Uğur’un durumunu Antalya Yardımlaşma Platformu yetkililerinden öğrendi. Geçen yıl Uğur’un dışarıda gezebilmesi için özel tasarlanmış çocuk arabası, solunum cihazı için gerekli olan güç kaynağı ve 6 aylık medikal ihtiyaçlarını karşılayan kulüp, bu yıl da kamp için geldikleri Antalya’da Uğur’u unutmadı. Kanat çiftinin evine gelen kulüp yöneticileri ve futbolcular, aileye yine medikal ihtiyaç için maddi destekte bulundu.

“Uğur ailemizin bir parçası "

Bir haftalık kamp için Antalya’ya geldiklerini belirten Turanspor Mannheim Onursal Başkanı Gürsel Aktaş, bir futbol takımının yanında sosyal faaliyetler kulübü olduklarını vurguladı. Uğur’un Turanspor için değerli birisi olduğuna değinen Aktaş, O, ailemizin bir parçası, paşası. Ailenin bize kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarımız da burada olmaktan dolayı çok mutlu” dedi.

Ziyaretten dolayı oldukça duygulanan anne Nurgül Kanat da “Bizi çok mutlu ettiler. Maddiyattan önce bizim için maneviyat önemliydi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hastane sürecinden bu yana Uğur’u takip ettiklerini belirten Antalya Yardımlaşma Platformu temsilcisi Halit Mert, Turanspor’un bu anlamlı davranışından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

