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SMA hastası 4 aylık Ahsen ilaç bekliyor

SİİRT HABERLERİ  | 15.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

SMA hastası 4 aylık Ahsen ilaç bekliyor

SİİRT (AA) - Siirt'te yaşayan Cevdet ve Gülfer Epçaçan çifti, "Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1" hastalığına yakalanan 4 aylık yavruları Ahsen'i kaybetmemek için destek bekliyor.

Epçaçan çiftinin nisan ayında dünyaya gelen 4. çocukları Ahsen'in, doğumundan bir ay sonra yapılan tetkikler sonucu SMA Tip-1 hastası olduğu ortaya çıktı.

Anne ve babası, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Ahsen'in gerekli ilacı alarak yaşama tutunması için yardım eli bekliyor.

Baba Cevdet Epçaçan, yaptığı açıklamada, kızı Ahsen'in SMA Tip-1 hastalığının tetiklediği başka hastalıklar nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Yapılan tetkikler sonucu Ahsen'in alması gereken ilacın 9 Temmuz'da Sağlık Bakanlığınca onaylandığını ve reçetesinin de yazıldığını belirten Epçaçan, "Çocuğumu bu hastalıktan kaybetmek istemiyorum. Bir aydan fazla süre geçti ama halen kızıma umut olacak ilacı temin edemedik. Onu yoğun bakımda minik bedeniyle hastalıklarla savaştığını gördükçe içimiz yanıyor. Elimizden gelen bir şey yok. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan bir an önce kızım Ahsen ve diğer SMA hastalarının gerekli ilaçlara ulaşması için destek bekliyoruz." dedi.

Epçaçan, Ahsen'in şu ana kadar 2. dozu almış olması gerektiğini fakat ilk dozun da henüz başlamadığını sözlerine ekledi.

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