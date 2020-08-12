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SMA hastası Deniz, tedavi için yardım bekliyor

HATAY HABERLERİ  | 12.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşaşan SMA hastası 1 yaşındaki Deniz Elmas, tedavi için yardım bekliyor.Zeynep ve Oğuz Elmas çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor.

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşaşan SMA hastası 1 yaşındaki Deniz Elmas, tedavi için yardım bekliyor.
Zeynep ve Oğuz Elmas çiftinin Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan çocukları Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. Anne Zeynep Elmas, oğlunun ABD’deki tedavisi için 2,4 milyon dolar gerektiğini belirterek, "Herkesin desteğini, yardımlarını bekliyoruz" dedi.
Hatay’ın Payas İlçesinde yaşayan Zeynep ve Oğuz Elmas çiftinin 1 yıl önce Deniz adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Elmas çifti, 3 aylıkken Deniz’in hareketlerindeki yavaşlığı fark ederek, kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Yapılan genetik test sonucu Denize SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Yaşıtları gibi ayakta duramayan Deniz’in, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçlarla tedavisine başlandı. Ancak sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmesi için 2 yaş altı SMA hastalarına ABD’de uygulanan gen tedavisi olması gerektiği belirtildi. Oğuz Elmas ile eşi, çocuklarının tedavisi için global bağış sitesi olan ’GoFundMe’ üzerinden yardım kampanyası başlattı. Denizin tedavisi için 2,4 milyon dolar toplanması gerektiğini belirten aile, destek çağrısında bulundu.

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