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SMMMO programını iptal etti

HAKKARİ HABERLERİ  | 29.02.2020 15:54 | Son Güncelleme

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, odalarının 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari düzenleyeceği yemekli programı Suriye’de şehit olan askerler için iptal edildiğini söyledi.Yakupoğlu, ”Değerli meslektaşlarım Suriye’de şehit olan askerlerimizin, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşların etkinlikleri iptal edilmiş olup Van odamızın 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari ilinde 4 Mart’ta düzenleyeceğimiz yemekli programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

SMMMO programını iptal etti

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, odalarının 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari düzenleyeceği yemekli programı Suriye’de şehit olan askerler için iptal edildiğini söyledi.
Yakupoğlu, ”Değerli meslektaşlarım Suriye’de şehit olan askerlerimizin, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşların etkinlikleri iptal edilmiş olup Van odamızın 1-7 mart muhasebeciler haftası nedeniyle Hakkari ilinde 4 Mart’ta düzenleyeceğimiz yemekli programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimizin rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hani saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb’im makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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