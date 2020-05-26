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Sneijder Galatasaray'a dönüyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder’in, Fatih Terim’in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray’da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş’ın görevden ayrılması sonrası Sneijder’in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder’in, Real Madrid’in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mustafa cengiz anlatıyor sneijderin gitmesini hiç bir zaman istemedim ama sneijder tudorla çalışacağıma 3 buçuk milyonu yakarım dedi ve gitti :((
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