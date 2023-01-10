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Sneijder'in sözleri ortalığı karıştıracak! Weghorst için söyledikleri şimdiden tepki çekti

10.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekipte adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst da bugünkü antrenmanda yer aldı. Hollandalı futbol efsanesi Wesley Sneijder, Manchester United'ın transfer gündemindeki Wout Weghorst hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sneijder'in sözleri ortalığı karıştıracak! Weghorst için söyledikleri şimdiden tepki çekti
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

"İNANAMIYORUM!"

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"İnanamıyorum! İngiltere'de Weghorst gibi 300 tane oyuncu var. Bu transferi garip buldum. Manchester United'a faydalı bir etki yaratmaz."

BEŞİKTAŞ'TAN WEGHORST AÇIKLAMASI

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"Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2,5 milyon avro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübündedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz."


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