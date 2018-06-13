Sneijder transferindeki Fatih Terim gerçeği

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Albers, "Al Gharafa ile 1 yıl daha kontratımız var. Yaptığımız sözleşmeye saygı duyuyoruz. Wesley orada mutlu. Şu an itibariyle her şey dedikodudan ibaret" dedi.

"İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli"

1 / 7 Albers, bir gelişme olma ihtimalinin sorulması üzerine ise yönetim ve Fatih Terim'i işaret etti.

2 / 7 Albers şöyle konuştu:

3 / 7 "Wesley, G.Saray'da fantastik bir dönem yaşadı. İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli."

4 / 7 "Elbette fikirler değişebilir. Aslına bakarsanız bu Terim ve Galatasaray'a bağlı. Şu anda bu yönde bir gelişme yok. İleride ne olur bilemem."

5 / 7 Toplamda 5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

6 / 7 5 sezonda 175 maça çıkan Sneijder, bu maçlarda 46 gole imza attı.