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Sneijder transferindeki Fatih Terim gerçeği

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2018 07:59 | Son Güncelleme

Taraftarların sevgilisi Wesley Sneijder'in en yakınındaki isim olan menajer Guido Albers, 'Galatasaray'a dönecek' haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Albers, "Al Gharafa ile 1 yıl daha kontratımız var. Yaptığımız sözleşmeye saygı duyuyoruz. Wesley orada mutlu. Şu an itibariyle her şey dedikodudan ibaret" dedi.

"İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli"

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Albers, bir gelişme olma ihtimalinin sorulması üzerine ise yönetim ve Fatih Terim'i işaret etti.

Albers, bir gelişme olma ihtimalinin sorulması üzerine ise yönetim ve Fatih Terim'i işaret etti.
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Albers şöyle konuştu:

Albers şöyle konuştu:
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"Wesley, G.Saray'da fantastik bir dönem yaşadı. İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli."

"Wesley, G.Saray'da fantastik bir dönem yaşadı. İstanbul ve Galatasaray onun için çok önemli."
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"Elbette fikirler değişebilir. Aslına bakarsanız bu Terim ve Galatasaray'a bağlı. Şu anda bu yönde bir gelişme yok. İleride ne olur bilemem."

"Elbette fikirler değişebilir. Aslına bakarsanız bu Terim ve Galatasaray'a bağlı. Şu anda bu yönde bir gelişme yok. İleride ne olur bilemem."
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Toplamda 5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.

Toplamda 5 sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı yıldız, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
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5 sezonda 175 maça çıkan Sneijder, bu maçlarda 46 gole imza attı.

5 sezonda 175 maça çıkan Sneijder, bu maçlarda 46 gole imza attı.
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Sneijder, Galatasaray formasıyla 7 kez de kupa sevinci yaşadı.

Sneijder, Galatasaray formasıyla 7 kez de kupa sevinci yaşadı.
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Galatasaray Spor Toto Süper Lig wesley sneijder

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