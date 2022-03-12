Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarınki yarışlarla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

- Büyük erkekler:

Uğur Koçak

Uras Uçanoğlu

- Büyük kadınlar:

İrem Gezer

Nisa Özsoy

- 15 yaş altı erkekler:

Mert Derviş Yıldırım

Mert Ali Koçoğlu

Ali Kuçbay

- 15 yaş altı kızlar:

Ada Melis Çopuroğlu

Aysima Kılıç

Deniz Didinedin

- 13 yaş altı erkekler:

Ömer Faruk Deliktaş

Efe İldeş

Orhun Attila Yılmaz

- 13 yaş altı kızlar:

Mira Tunca

Naz Çepni

Ennur Kardelen Çakır

- 11 yaş altı erkekler:

Cafer Ediz Cingöz

Cem Bora Balkan

Münib Hakan Ekinci

- 11 yaş altı kızlar:

Nehir Uçanlar

Mila Tuncel

Zeynep Nisa Yerebasmaz



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