Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.
Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılıyor.
Şampiyona, yarınki yarışlarla sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
- Büyük erkekler:
Uğur Koçak
Uras Uçanoğlu
- Büyük kadınlar:
İrem Gezer
Nisa Özsoy
- 15 yaş altı erkekler:
Mert Derviş Yıldırım
Mert Ali Koçoğlu
Ali Kuçbay
- 15 yaş altı kızlar:
Ada Melis Çopuroğlu
Aysima Kılıç
Deniz Didinedin
- 13 yaş altı erkekler:
Ömer Faruk Deliktaş
Efe İldeş
Orhun Attila Yılmaz
- 13 yaş altı kızlar:
Mira Tunca
Naz Çepni
Ennur Kardelen Çakır
- 11 yaş altı erkekler:
Cafer Ediz Cingöz
Cem Bora Balkan
Münib Hakan Ekinci
- 11 yaş altı kızlar:
Nehir Uçanlar
Mila Tuncel
Zeynep Nisa Yerebasmaz
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