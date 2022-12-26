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Snowboard tutkunları Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda kayak yaptı

26.12.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde snowboard tutkunları, yoğun kar yağışını kayak yaparak değerlendirdi.

Kendilerine "Kar Kurtları" adını veren 4 kişilik grup, sezonun açılmasını beklemeden, Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda snowboard yaptı.

Vericiler mevkisi ile Geçitli köyü arasında kayak yapan grup, karın tadını çıkardı.

Gruptan Mehmet Ünal, AA muhabirine, ilki 13 Kasım'da olmak üzere ikinci kez Bülbülan Yaylası'nda bir araya geldiklerini söyledi.

Kayak sezonunda genellikle Yalnızçam Kayak Merkezi'nde zaman geçirdiklerini, bugünlerde ise yüksek kesimlerde kayak yapmaya başladıklarını ifade eden Ünal, "İkinci kez bu doyumsuz manzarayı yaşıyoruz. Çünkü çok keyifli bir ortam. Yalnızçam'da sezon açılana kadar biz buralarda hafta sonunu değerlendirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kayakseverlerden Oktay Durmuş da Artvin'den geldiğini, Bülbülan Yaylası'nın kendilerine çok güzel bir ortam yaşattığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Snowboard kar kış

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