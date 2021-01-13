Soba borusunun takıldığı gidere düşürülen ziynet eşyalarını itfaiye ekipleri çıkardı

Erzincan’da soba borusunun takıldığı duvardaki gidere ziynet eşyalarını düşüren kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan’ın Kavakyolu Mahallesinde bulunan 3’ncü etap TOKİ’lerdeki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kadın evde bulunan ziynet eşyalarını soba borularının takılması için duvarda bulunan gider deliğinden kazara aşağı düşürdü. Bir süre tedirgin olan kadın durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Bahse konu daireye gelen itfaiye ekipleri alt kattaki diğer apartman sakinlerinin de müsaadesiyle duvarlara fazla zarar vermeden ziynet eşyalarını çıkarmayı başardı. Kurtarılan ziynet eşyaları kadına teslim edildi.

