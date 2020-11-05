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Soba kovasından çıkan yangında aileyi komşuları kurtardı

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.11.2020 18:58 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde evin balkonunda bırakılan soba kovasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde evin balkonunda bırakılan soba kovasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Evinde yangın çıktığını öğrenen vatandaş eşi ve çocukları için işini bırakıp koşarak geldi.
Yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak için soba kullanan Özkan Tıkmaz’ın eşi, soba kovasını değiştirmek balkona çıkardığını belirtti. Balkonda bulunan soba kovasından yayılan ısı ile balkon perdesi alev aldı. Balkonda yazdan kalma eşyaların bulunduğunu belirten Tıkmaz, evde ailesinin olduğunu ve komşuların yardımıyla dışarı çıktıklarını belirtti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

“Eşim ve çocuklarım vardı, komşular çıkarttı”
Evde kirada kaldığını, işte çalıştığı sırada yangın çıktığını öğrendikten sonra eşi ve çocukları için koşarak eve geldiğini Özkan Tıkmaz, “Sobanın külünü soğutma yapıyorduk. Yazdan kalan eşyalar alev almasından dolayı böyle bir yangın çıktığını düşünüyoruz. Kendim işteydim, hanımım buradaydı cana gelmesin. Eşim ve çocuklarım vardı, komşular çıkarttı” dedi.

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