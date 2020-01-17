Sobadan çıkan duman itfaiyeyi alarma geçirdi

Kahramanmaraş’ta bir evdeki sobanın borusundan çıkan duman sonrası, ev yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarındaki Akdeniz Apartmanında yaşandı. Apartmanın en üst katındaki dairede yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, 8 araçla olayın yaşandığı bölgeye geldi. Yangın söndürme tüpleriyle dumanın çıktığı daireye gelen itfaiye erleri, yangına müdahale etmek istedi. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları üzerine ekipler apartmandan kısa sürede ayrılırken, ihbara konu olan dairede kaloriferin olmadığı ve ikamet sakinlerinin sobaya attığı bir madde nedeniyle yoğun dumanın çıktığı tespit edildi. Kısa süreli hareketliliğin arından itfaiye ekipleri normal görevine geri döndü.

