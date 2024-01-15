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Sobadan çıkan gaz can aldı

15.01.2024 13:19 | Son Güncelleme:
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Denizli’de sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan 80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Bozkurt ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan 80 yaşındaki Nail Dinler’den haber alamayan yakınları evine gitti. Dinler’in kapıyı açmaması üzerine adrese sevk edilen ekipler kapıyı açarak içeriye girdi. Ekipler, yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemeler neticesinde yaşlı adamın sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yapılan incelemelerin ardından Dinler’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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