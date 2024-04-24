Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü Hacı Mahallesi’nde Yeter Sipahi’ye ye ait evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Evin ahşap olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Bozkurt itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Köylülerinde söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında Yeter Sipahi’ye ait ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bozkurt Şeyhoğlu Köyü Derneği Medya Birim Sorumlusu Muammer Öztaş, “Komşumuz olan Yeter Sipahi’nin evinde akşamüzeri yangın çıkmıştır. Köy muhtarımız ve köylülerimizin büyük çabasıyla yangının yakınındaki evlere sıçramasını elinden geldiğince engel olmuşlardır. Daha sonrasında itfaiyenin gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılmıştır. Yeter Sipahi’nin evi yangında kullanılamaz hale gelmiştir. Can kaybı olmaması tesellimizdir, Sipali ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.





