SOBE’den ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimine bağlı Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile Evinizde (SOBE) birimi, korona virüse karşı risk grubunda yer alan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Birimine bağlı çalışan SOBE, mahallelerde yaptığı sağlık taramalarının ardından ihtiyaç analizleri çıkararak ihtiyacı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet sunuyor. İhtiyaç analizleri vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşın sağlık durumu, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme oranı, yaşam kalitesi ve hayat standartları incelenerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit ediliyor. Korona virüse karşı risk grubunda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan SOBE, vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra ev temizliğini de yapıyor. Tansiyon, şeker ölçümleri, doğru ilaç kullanımının takibi gibi hizmetler sunan SOBE ekipleri, yetkililer tarafından sıcak yemek ihtiyacı olduğu belirlenen vatandaşların günlük yemek ihtiyacını da karşılıyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından yapılan yemekler, SOBE ekipleri tarafından haftada iki gün vatandaşlara ulaştırılıyor.

