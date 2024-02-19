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Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 Türk balıkçının cenazeleri Ordu'ya getirildi

AA AA
19.02.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçının cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesindeki limana getirildi.

Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 Türk balıkçının cenazeleri Ordu'ya getirildi

Alınan bilgiye göre, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açıldı.

Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 2 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alındı.

Balıkçı teknesiyle Ünye Limanı'na getirilen balıkçıların cenazeleri, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Caner Gürkan'ın cenazesinin Rize'ye, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazelerinin ise Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği bildirildi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 kişi, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Ordu Ünye cenaze soçi

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